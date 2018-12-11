Статистика по турнирам

Лига чемпионов 2018/2019 Франция. Лига 1 2018/2019 Лига чемпионов 2017/2018 Франция. Кубок лиги 2017/2018 Франция. Лига 1 2017/2018 Германия. Кубок 2016/2017 Германия. Кубок 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Германия. Кубок 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Чемпионат мира 2014 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Чемпионат мира 2010 Лига Европы 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Кубок УЕФА 2008/2009 Чемпионат Европы 2008 Германия. Бундеслига 2007/2008