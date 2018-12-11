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Диего Бенальо
Статистика
Диего Бенальо - статистика
Завершил карьеру
8 сентября 1983 (43), Цюрих
#16 | Вратарь
193 см | 87 кг
Швейцария | Италия
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Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2018/2019
Франция. Лига 1 2018/2019
Лига чемпионов 2017/2018
Франция. Кубок лиги 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Германия. Кубок 2016/2017
Германия. Кубок 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Германия. Кубок 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Чемпионат мира 2014
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Чемпионат мира 2010
Лига Европы 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Чемпионат Европы 2008
Германия. Бундеслига 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Монако
5
-3
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 6 тур
Монако
0 : 2
11.12.2018
Боруссия Д
1' - 90'
Лига чемпионов, 5 тур
Атлетико
2 : 0
28.11.2018
Монако
1' - 90'
Лига чемпионов, 4 тур
Монако
0 : 4
06.11.2018
Брюгге
1' - 90'
Лига чемпионов, 2 тур
Боруссия Д
3 : 0
03.10.2018
Монако
1' - 45'
Лига чемпионов, 1 тур
Монако
1 : 2
18.09.2018
Атлетико
1' - 90'
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