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    Уго Видемонт - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Уго
    Фамилия Видемонт
    Команда Актобе
    Состав Основной
    Родной город Марсель
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 февраля 1993 (30 лет)
    Рост 174
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 88' Жетысу 0:1 Актобе Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Актобе 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -88' Жетысу (Талдыкорган) 0:1 Актобе (Актобе)
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