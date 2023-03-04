Уго Видемонт - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Уго
|Фамилия
|Видемонт
|Команда
|Актобе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Марсель
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|174
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Уго
|Фамилия
|Видемонт
|Команда
|Актобе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Марсель
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Актобе
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -88'
|Жетысу (Талдыкорган)
|0:1
|Актобе (Актобе)