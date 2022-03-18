Филип Валенчич - статистика
#30 | Полузащитник
|Имя
|Филип
|Фамилия
|Валенчич
|Команда
|КуПС
|Состав
|Основной
|Родной город
|Любляна
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 января 1992 (31 год)
|Рост
|183
|Имя
|Филип
|Фамилия
|Валенчич
|Команда
|КуПС
|Состав
|Основной
|Родной город
|Любляна
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 января 1992 (31 год)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.05.2022
|Был в запасе
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|3:4
|Динамо (Минск)
|22.05.2022
|62' -90'
|Динамо (Минск)
|2:1
|Витебск (Витебск)
|08.05.2022
|Был в запасе
|Гомель (Гомель)
|0:1
|Динамо (Минск)
|02.05.2022
|81' -90'
|Динамо (Минск)
|2:2
|БАТЭ (Борисов)
|23.04.2022
|90' -90'
|Днепр (Могилев)
|0:2
|Динамо (Минск)
|09.04.2022
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:2
|Динамо (Минск)
|18.03.2022
|1' -73'
|Минск (Минск)
|0:1
|Динамо (Минск)