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    Филип Валенчич - статистика

    #30 | Полузащитник
    Имя Филип
    Фамилия Валенчич
    Команда КуПС
    Состав Основной
    Родной город Любляна
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 января 1992 (31 год)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.05.2022 Был в запасе Торпедо-БелАЗ (Жодино) 3:4 Динамо (Минск)
    22.05.2022 62' -90' Динамо (Минск) 2:1 Витебск (Витебск)
    08.05.2022 Был в запасе Гомель (Гомель) 0:1 Динамо (Минск)
    02.05.2022 81' -90' Динамо (Минск) 2:2 БАТЭ (Борисов)
    23.04.2022 90' -90' Днепр (Могилев) 0:2 Динамо (Минск)
    09.04.2022 1' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 1:2 Динамо (Минск)
    18.03.2022 1' -73' Минск (Минск) 0:1 Динамо (Минск)
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