Андреас Пюндт - статистика
#34 | Полузащитник
|Имя
|Андреас
|Фамилия
|Пюндт
|Команда
|Брондбю
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 марта 2001 (22 года)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Андреас
|Фамилия
|Пюндт
|Команда
|Брондбю
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 марта 2001 (22 года)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брондбю
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2021
|Был в запасе
|Брондбю (Бреннбю)
|1:2
|Зальцбург (Зальцбург)
|17.08.2021
|65' -89'
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:1
|Брондбю (Бреннбю)