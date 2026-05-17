Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Дания. Суперлига
Команды
Фредерисия
Андреас Пюндт
Статистика
€ 600 тыс
Андреас Пюндт - статистика
Фредерисия
4 марта 2001 (25)
#18 | Полузащитник
175 см
Дания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2025/2026
Швеция. Аллсвенскан 2025
Дания. Суперлига 2024/2025
Лига Европы 2024/2025
Лига конференций 2024/2025
Швеция. Аллсвенскан 2024
Дания. Суперлига 2023/2024
Дания. Суперлига 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фредерисия
26
0
4
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 32 тур
Фредерисия
4 : 1
17.05.2026
Силькеборг
1' - 56'
33'
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
1' - 90'
90'
Дания. Суперлига, 30 тур
Фредерисия
3 : 3
03.05.2026
Копенгаген
1' - 90'
Дания. Суперлига, 29 тур
Фредерисия
0 : 2
26.04.2026
Оденсе
1' - 67'
Дания. Суперлига, 28 тур
Рандерс
2 : 2
23.04.2026
Фредерисия
1' - 90'
Дания. Суперлига, 27 тур
Силькеборг
2 : 2
19.04.2026
Фредерисия
72' - 90'
Дания. Суперлига, 25 тур
Оденсе
1 : 0
06.04.2026
Фредерисия
77' - 90'
Дания. Суперлига, 24 тур
Копенгаген
1 : 2
22.03.2026
Фредерисия
Был в запасе
Дания. Суперлига, 23 тур
Фредерисия
0 : 3
13.03.2026
Рандерс
46' - 90'
Дания. Суперлига, 22 тур
Фредерисия
2 : 1
01.03.2026
Силькеборг
31' - 90'
Дания. Суперлига, 21 тур
Рандерс
1 : 2
22.02.2026
Фредерисия
Был в запасе
Дания. Суперлига, 20 тур
Фредерисия
1 : 1
15.02.2026
Орхус
58' - 90'
Дания. Суперлига, 19 тур
Вайле
2 : 3
09.02.2026
Фредерисия
70' - 90'
Дания. Суперлига, 18 тур
Фредерисия
1 : 3
05.12.2025
Оденсе
1' - 90'
Дания. Суперлига, 17 тур
Брондбю
1 : 3
01.12.2025
Фредерисия
1' - 83'
Дания. Суперлига, 16 тур
Нордшелланд
5 : 0
23.11.2025
Фредерисия
Был в запасе
Дания. Суперлига, 15 тур
Фредерисия
0 : 3
09.11.2025
Виборг
1' - 61'
29'
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
3 : 2
01.11.2025
Фредерисия
1' - 67'
Дания. Суперлига, 13 тур
Фредерисия
0 : 4
26.10.2025
Мидтьюлланд
1' - 74'
Дания. Суперлига, 12 тур
Сендерийск
3 : 0
20.10.2025
Фредерисия
1' - 46'
Дания. Суперлига, 11 тур
Фредерисия
0 : 2
05.10.2025
Брондбю
1' - 90'
Дания. Суперлига, 10 тур
Виборг
2 : 1
28.09.2025
Фредерисия
1' - 74'
Дания. Суперлига, 9 тур
Оденсе
3 : 2
19.09.2025
Фредерисия
1' - 90'
60, 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Орхус
4 : 1
31.08.2025
Фредерисия
1' - 76'
Дания. Суперлига, 6 тур
Фредерисия
1 : 0
24.08.2025
Рандерс
1' - 90'
Дания. Суперлига, 5 тур
Фредерисия
3 : 2
15.08.2025
Сендерийск
1' - 90'
48'
Дания. Суперлига, 4 тур
Мидтьюлланд
3 : 3
10.08.2025
Фредерисия
1' - 90'
Дания. Суперлига, 3 тур
Фредерисия
0 : 2
01.08.2025
Копенгаген
1' - 76'
Дания. Суперлига, 2 тур
Силькеборг
0 : 2
27.07.2025
Фредерисия
1' - 61'
Главные новости
Стала известна реакция Винисиуса на потерю места в основе «Реала»
01:01
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
00:56
Фото
Максименко – третий вратарь в истории РПЛ, получивший две красные за сезон
Вчера, 23:51
2
Генич назвал трех кандидатов на пост главного тренера «Локомотива»
Вчера, 23:36
3
Евсеев – после победы над «Балтикой»: «Где-то нам помог боженька»
Вчера, 23:25
3
Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» от махачкалинского «Динамо»
Вчера, 23:21
3
РПЛ. «Балтика» в Калининграде уступила махачкалинскому «Динамо» (0:1)
Вчера, 22:41
4
Семак отреагировал на решение Карпина не вызывать Соболева в сборную
Вчера, 22:19
5
Реакция Мостового на очередное удаление Максименко
Вчера, 21:53
5
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
Вчера, 21:30
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+