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    Андреас Пюндт - статистика

    #34 | Полузащитник
    Имя Андреас
    Фамилия Пюндт
    Команда Брондбю
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 марта 2001 (22 года)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брондбю 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2021 Был в запасе Брондбю (Бреннбю) 1:2 Зальцбург (Зальцбург)
    17.08.2021 65' -89' Зальцбург (Зальцбург) 2:1 Брондбю (Бреннбю)
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