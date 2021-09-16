Ягвир Сингх - статистика
#31 | Нападающий
|Имя
|Ягвир
|Фамилия
|Сингх
|Команда
|Брондбю
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 января 2001 (22 года)
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Ягвир
|Фамилия
|Сингх
|Команда
|Брондбю
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 января 2001 (22 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брондбю
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.12.2021
|72' -90'
|Спарта (Прага)
|2:0
|Брондбю (Бреннбю)
|88'
|25.11.2021
|Был в запасе
|Брондбю (Бреннбю)
|1:3
|Лион (Лион)
|04.11.2021
|Был в запасе
|Брондбю (Бреннбю)
|1:1
|Рейнджерс (Глазго)
|21.10.2021
|Был в запасе
|Рейнджерс (Глазго)
|2:0
|Брондбю (Бреннбю)
|30.09.2021
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|3:0
|Брондбю (Бреннбю)
|16.09.2021
|Был в запасе
|Брондбю (Бреннбю)
|0:0
|Спарта (Прага)