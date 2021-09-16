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    Ягвир Сингх - статистика

    #31 | Нападающий
    Имя Ягвир
    Фамилия Сингх
    Команда Брондбю
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 января 2001 (22 года)
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брондбю 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.12.2021 72' -90' Спарта (Прага) 2:0 Брондбю (Бреннбю)
    88'
    25.11.2021 Был в запасе Брондбю (Бреннбю) 1:3 Лион (Лион)
    04.11.2021 Был в запасе Брондбю (Бреннбю) 1:1 Рейнджерс (Глазго)
    21.10.2021 Был в запасе Рейнджерс (Глазго) 2:0 Брондбю (Бреннбю)
    30.09.2021 Был в запасе Лион (Лион) 3:0 Брондбю (Бреннбю)
    16.09.2021 Был в запасе Брондбю (Бреннбю) 0:0 Спарта (Прага)
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