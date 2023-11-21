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Аль-Гарафа
Вайди Кечрида
Статистика
Вайди Кечрида - статистика
Аль-Гарафа
Завершил карьеру
5 ноября 1995 (30), Ницца
#28 | Защитник
184 см
Тунис
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Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025
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Товарищеские матчи. Сборные 2021
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И
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П
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Тунис
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 2 тур
Малави
0 : 1
21.11.2023
Тунис
1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 1 тур
Тунис
4 : 0
17.11.2023
Сан-Томе и Принсипи
1' - 90'
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