Статистика по турнирам

Лига чемпионов АФК Элит 2024/2025 Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Греция. Суперлига 2023/2024 Кубок африканских наций 2023 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Греция. Суперлига 2022/2023 Италия. Кубок 2022/2023 Чемпионат мира 2022 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Товарищеские матчи. Сборные 2021