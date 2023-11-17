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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Тунис - Сан-Томе и Принсипи
Тунис - Сан-Томе и Принсипи: обзор матча 17 ноября 2023
Тунис
17.11.2023, пятница, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа H, 1 тур
4 : 0
Завершен
Сан-Томе и Принсипи
37'
Я. Мерья
53'
Ю. Мсакни
79'
Х. Рафья
88'
F. Ben Al Arbi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тунис - Сан-Томе и Принсипи
Замена
А. Черни
️️️️
А. Абди
89'
ГОЛ! 4:0!
F. Ben Al Arbi
88'
85'
Желтая карточка
E. Viegas
Замена
А. Хадж Мохамед
️️️️
А. Жуини
82'
Замена
F. Ben Al Arbi
️️️️
Х. Рафья
82'
ГОЛ! 3:0!
Х. Рафья
Пас отдал
А. Абди
79'
Замена
H. Teka
️️️️
Э. Лайдуни
72'
Замена
С. Лтайеф
️️️️
Н. Слити
72'
Желтая карточка
А. Жуини
58'
ГОЛ! 2:0!
Ю. Мсакни
53'
Желтая карточка
Х. Рафья
50'
ГОЛ! 1:0!
Я. Мерья
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тунис
22
Бешир Бен Саид
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
4
Яссин Мерья
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
21
Вайди Кечрида
ПЗ
17
Эйе Скири
ОП
7
Юссеф Мсакни
ЦП
23
Наим Слити
ЦП
14
Эсса Лайдуни
ЦП
8
Хамза Рафья
ЦП
9
Айтем Жуини
ЦФ
Главный тренер
Жалел Кадри
Сан-Томе и Принсипи
25
Pedro Mateus
ВР
6
Elias Varela
ЦЗ
0
Lúcio Oliveira Pires
ЦЗ
4
Adjakson Ramos
ЦЗ
14
Rogério Fernandes
ЦЗ
8
Denilson Silva
ЦП
19
Gué
ЦФ
13
Adjeil Neves
ЦФ
7
Edmilson Viegas
ЦФ
11
Ronaldo Afonso
ЦФ
9
Kelve Semedo
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Монсанту
Тунис
1
Муез Хассен
ВР
16
Аймен Дамен
ВР
13
Фержани Сасси
ВР
0
Амин Черни
ЦЗ
25
Houssem Teka
ЦЗ
15
Уссама Хаддади
ЦЗ
15
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
18
Firas Ben Al Arbi
ЦП
23
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
25
Анас Хадж Мохамед
ЦФ
Сан-Томе и Принсипи
12
Feher Mendes
ВР
0
Auleocárcio Cruz
ЦЗ
5
Ricardo Fernandes
ЦЗ
0
Aldair
ЦП
7
Eba Viegas
ЦФ
4-1-4-1
22
Бен Саид
2
Абди
4
Мерья
3
Тальби
21
Кечрида
17
Скири
7
Мсакни
14
Лайдуни
8
Рафья
23
Слити
9
Жуини
4-1-5
25
0
4
14
6
8
19
9
11
7
13
2
Абди
0
Черни
0
Черни
2
Абди
14
Лайдуни
25
25
14
Лайдуни
8
Рафья
18
18
8
Рафья
23
Слити
23
Лтайеф
23
Лтайеф
23
Слити
9
Жуини
25
Хадж Мохамед
25
Хадж Мохамед
9
Жуини
Остались в запасе
Тунис
Сан-Томе и Принсипи
1
Муез Хассен
ВР
16
Аймен Дамен
ВР
13
Фержани Сасси
ВР
15
Уссама Хаддади
ЦЗ
15
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
Главный тренер
Жалел Кадри
12
Feher Mendes
ВР
0
Auleocárcio Cruz
ЦЗ
5
Ricardo Fernandes
ЦЗ
0
Aldair
ЦП
7
Eba Viegas
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Монсанту
Остались в запасе
1
Муез Хассен
ВР
16
Аймен Дамен
ВР
13
Фержани Сасси
ВР
15
Уссама Хаддади
ЦЗ
15
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
Остались в запасе
12
Feher Mendes
ВР
0
Auleocárcio Cruz
ЦЗ
5
Ricardo Fernandes
ЦЗ
0
Aldair
ЦП
7
Eba Viegas
ЦФ
Главный тренер
Жалел Кадри
Главный тренер
Рикарду Монсанту
Статистика матча Тунис - Сан-Томе и Принсипи
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 3 тур
Тунис
1 : 3
26.06.2026
Нидерланды
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 1 тур
Швеция
5 : 1
15.06.2026
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Бельгия
5 : 0
06.06.2026
Тунис
Сан-Томе и Принсипи
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар
0 : 0
23.09.2026
Сан-Томе и Принсипи
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Сан-Томе и Принсипи
1 : 0
13.10.2025
Малави
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Сан-Томе и Принсипи
0 : 6
10.10.2025
Тунис
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Намибия
3 : 0
09.09.2025
Сан-Томе и Принсипи
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 7 тур
Сан-Томе и Принсипи
2 : 3
04.09.2025
Экваториальная Гвинея
Информация о матче
Посещаемость:
10000
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