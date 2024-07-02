Введите ваш ник на сайте
€ 20 млн

Кирнан Дьюсбери-Холл - новости

Эвертон
6 сентября 1998 (26)
#22 | Полузащитник
178 см
Англия
Статистика Новости
Фото «Челси» продал Дьюсбери-Холла дешевле, чем купил год назад
6 августа
Мареска не рассчитывает на 17 игроков «Челси»
1 августа
1
Фото «Челси» подписал полузащитника «Лестера»
2024.07.02 18:08
2
