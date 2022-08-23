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    Кирман Дьюсбери-Холл - статистика

    #22 | Полузащитник
    Имя Кирман
    Фамилия Дьюсбери-Холл
    Команда Лестер
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 сентября 1998 (24 года)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 20,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Саутгемптон 1:0 Лестер Англия. Премьер-лига, 26 тур
    28.02.2023 1' - 90' Лестер 1:2 Блэкберн Англия. Кубок, 1/8 финала
    25.02.2023 1' - 90' Лестер 0:1 Арсенал Англия. Премьер-лига, 25 тур
    19.02.2023 1' - 59' Манчестер Юнайтед 3:0 Лестер Англия. Премьер-лига, 24 тур
    11.02.2023 1' - 90' Лестер 4:1 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 23 тур
    59'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лестер 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2022 72' -90' Стокпорт Каунти (Стокпорт) 0:1
    (1:3)п    		 Лестер (Лестер)
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