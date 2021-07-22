Анджей Невулис - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Анджей
|Фамилия
|Невулис
|Команда
|Ракув
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сувалки
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 апреля 1989 (33 года)
|Рост
|187
|Имя
|Анджей
|Фамилия
|Невулис
|Команда
|Ракув
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сувалки
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 апреля 1989 (33 года)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ракув
|6
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.08.2021
|1' -89'
|Гент (Гент)
|3:0
|Ракув (Ченстохова)
|19.08.2021
|1' -89'
|Ракув (Ченстохова)
|1:0
|Гент (Гент)
|64'
|12.08.2021
|1' -120'
|Рубин (Казань)
|0:1
|Ракув (Ченстохова)
|86'
|05.08.2021
|1' -90'
|Ракув (Ченстохова)
|0:0
|Рубин (Казань)
|29.07.2021
|1' -113'
|Ракув (Ченстохова)
|0:0
(4:3)п
|Судува (Мариямполе)
|22.07.2021
|1' -89'
|Судува (Мариямполе)
|0:0
|Ракув (Ченстохова)