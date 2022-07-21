Бен Ледерман - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Бен
|Фамилия
|Ледерман
|Команда
|Ракув
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лос-Анджелес
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 мая 2000 (22 года)
|Рост
|182
|Имя
|Бен
|Фамилия
|Ледерман
|Команда
|Ракув
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лос-Анджелес
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 мая 2000 (22 года)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ракув
|3
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.08.2022
|1' -57'
|Спартак Тр (Трнава)
|0:2
|Ракув (Ченстохова)
|28.07.2022
|1' -83'
|Астана (Астана)
|0:1
|Ракув (Ченстохова)
|21.07.2022
|1' -46'
|Ракув (Ченстохова)
|5:0
|Астана (Астана)
|42'