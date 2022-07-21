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    Бен Ледерман - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Бен
    Фамилия Ледерман
    Команда Ракув
    Состав Основной
    Родной город Лос-Анджелес
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 мая 2000 (22 года)
    Рост 182
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ракув 3 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.08.2022 1' -57' Спартак Тр (Трнава) 0:2 Ракув (Ченстохова)
    28.07.2022 1' -83' Астана (Астана) 0:1 Ракув (Ченстохова)
    21.07.2022 1' -46' Ракув (Ченстохова) 5:0 Астана (Астана)
    42'
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