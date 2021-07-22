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    Даниэль Шелонговски - статистика

    #14 | Нападающий
    Имя Даниэль
    Фамилия Шелонговски
    Команда Ракув
    Состав Основной
    Родной город Кельце
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 сентября 2002 (20 лет)
    Рост 176
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ракув 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.08.2021 77' -89' Гент (Гент) 3:0 Ракув (Ченстохова)
    19.08.2021 74' -89' Ракув (Ченстохова) 1:0 Гент (Гент)
    12.08.2021 97' -120' Рубин (Казань) 0:1 Ракув (Ченстохова)
    05.08.2021 77' -90' Ракув (Ченстохова) 0:0 Рубин (Казань)
    29.07.2021 1' -56' Ракув (Ченстохова) 0:0
    (4:3)п    		 Судува (Мариямполе)
    22.07.2021 79' -89' Судува (Мариямполе) 0:0 Ракув (Ченстохова)
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