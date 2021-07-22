Даниэль Шелонговски - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Шелонговски
|Команда
|Ракув
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кельце
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 сентября 2002 (20 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Шелонговски
|Команда
|Ракув
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кельце
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 сентября 2002 (20 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ракув
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.08.2021
|77' -89'
|Гент (Гент)
|3:0
|Ракув (Ченстохова)
|19.08.2021
|74' -89'
|Ракув (Ченстохова)
|1:0
|Гент (Гент)
|12.08.2021
|97' -120'
|Рубин (Казань)
|0:1
|Ракув (Ченстохова)
|05.08.2021
|77' -90'
|Ракув (Ченстохова)
|0:0
|Рубин (Казань)
|29.07.2021
|1' -56'
|Ракув (Ченстохова)
|0:0
(4:3)п
|Судува (Мариямполе)
|22.07.2021
|79' -89'
|Судува (Мариямполе)
|0:0
|Ракув (Ченстохова)