Даниил Павлов - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Даниил
|Фамилия
|Павлов
|Команда
|Тюмень
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тула
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 июня 2002 (20 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Даниил
|Фамилия
|Павлов
|Команда
|Тюмень
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тула
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 июня 2002 (20 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо-Брест
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.07.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|0:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|03.07.2022
|1' -90'
|Витебск (Витебск)
|0:1
|Динамо-Брест (Брест)
|26.06.2022
|1' -74'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:3
|Динамо (Минск)
|19.06.2022
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|1:0
|Динамо-Брест (Брест)
|28.05.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|0:3
|БАТЭ (Борисов)
|14.05.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:1
|Белшина (Бобруйск)
|07.05.2022
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|3:1
|Динамо-Брест (Брест)