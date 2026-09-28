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МЛС 2026
Команды
Коламбус
Марсело Эррера
Статистика
€ 1,50 млн
Марсело Эррера - статистика
Коламбус
3 ноября 1998 (27)
#2 | Защитник
180 см
Аргентина
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Коламбус
2 : 1
28.09.2026
Интер Майами
83' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Монреаль
0 : 2
20.09.2026
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 24 тур
Коламбус
3 : 0
06.09.2026
Колорадо
83' - 90'
Статистика по турнирам
Кубок лиг Северной Америки 2026
США. МЛС 2026
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2025
США. МЛС 2025
Кубок Либертадорес 2024
США. МЛС 2024
Олимпиада 2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Коламбус
17
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Коламбус
2 : 1
28.09.2026
Интер Майами
83' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Монреаль
0 : 2
20.09.2026
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 24 тур
Коламбус
3 : 0
06.09.2026
Колорадо
83' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Коламбус
1 : 3
30.08.2026
Нью-Инглэнд Революшн
90' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Коламбус
1 : 2
20.08.2026
Монреаль
56' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Коламбус
2 : 0
25.05.2026
Атланта Юнайтед
78' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Филадельфия Юнион
1 : 1
17.05.2026
Коламбус
66' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 2
14.05.2026
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
3 : 0
10.05.2026
Коламбус
1' - 68'
США. МЛС, 11 тур
Коламбус
2 : 3
03.05.2026
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 10 тур
Коламбус
2 : 0
26.04.2026
Филадельфия Юнион
1' - 90'
США. МЛС, 9 тур
Коламбус
2 : 1
23.04.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
73' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 1
19.04.2026
Коламбус
67' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Коламбус
1 : 1
13.04.2026
Орландо Сити
1' - 61'
США. МЛС, 6 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
05.04.2026
Коламбус
1' - 90'
61'
США. МЛС, 5 тур
Торонто
2 : 1
21.03.2026
Коламбус
1' - 90'
7'
США. МЛС, 4 тур
Коламбус
0 : 1
15.03.2026
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Коламбус
0 : 0
08.03.2026
Чикаго Файр
1' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Канзаc Сити
2 : 2
01.03.2026
Коламбус
1' - 90'
15'
США. МЛС, 1 тур
Портленд
3 : 2
22.02.2026
Коламбус
1' - 90'
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