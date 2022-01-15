|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аполлон Смирнис
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.04.2022
|1' -90'
|Аполлон Смирнис (Афины)
|1:0
|Панетоликос (Агринио)
|06.03.2022
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|2:0
|Аполлон Смирнис (Афины)
|28.02.2022
|Был в запасе
|Аполлон Смирнис (Афины)
|0:2
|Атромитос (Перистери)
|23.02.2022
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|4:0
|Аполлон Смирнис (Афины)
|20.02.2022
|Был в запасе
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:2
|Аполлон Смирнис (Афины)
|15.01.2022
|Был в запасе
|Аполлон Смирнис (Афины)
|0:0
|Арис (Салоники)