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    Grega Sorčan - статистика

    #1 | Нападающий
    Имя Grega Sorčan
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аполлон Смирнис 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.04.2022 1' -90' Аполлон Смирнис (Афины) 1:0 Панетоликос (Агринио)
    06.03.2022 Был в запасе ОФИ (Ираклион) 2:0 Аполлон Смирнис (Афины)
    28.02.2022 Был в запасе Аполлон Смирнис (Афины) 0:2 Атромитос (Перистери)
    23.02.2022 Был в запасе Ионикос (Никея) 4:0 Аполлон Смирнис (Афины)
    20.02.2022 Был в запасе ПАС Ламия (Ламия) 1:2 Аполлон Смирнис (Афины)
    15.01.2022 Был в запасе Аполлон Смирнис (Афины) 0:0 Арис (Салоники)
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