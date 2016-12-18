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Виктор Обинна
Статистика
Виктор Обинна - статистика
Завершил карьеру
25 марта 1987 (39), Джос
#11 | Нападающий
178 см | 78 кг
Нигерия
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Трансферы
Статистика по турнирам
Германия. Бундеслига 2016/2017
Германия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2013/2014
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. Премьер-Лига 2012/2013
Товарищеские матчи 2012
Лига Европы 2011/2012
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Англия. Кубок лиги 2010/2011
Англия. Премьер-Лига 2010/2011
Кубок Африканских Наций 2010
Чемпионат мира 2010
Испания. Примера 2009/2010
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Кубок Африканских Наций 2008
Олимпиада 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дармштадт
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 15 тур
Дармштадт
0 : 1
18.12.2016
Бавария
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Фрайбург
1 : 0
10.12.2016
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Дармштадт
0 : 2
04.12.2016
Гамбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Шальке-04
3 : 1
27.11.2016
Дармштадт
54' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Дармштадт
3 : 1
22.10.2016
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 1
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Дармштадт
Был в запасе
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