Статистика по турнирам

Германия. Бундеслига 2016/2017 Германия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2013/2014 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Товарищеские матчи 2012 Лига Европы 2011/2012 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Англия. Кубок лиги 2010/2011 Англия. Премьер-Лига 2010/2011 Кубок Африканских Наций 2010 Чемпионат мира 2010 Испания. Примера 2009/2010 Италия. Кубок 2008/2009 Италия. Серия А 2008/2009 Кубок Африканских Наций 2008 Олимпиада 2008