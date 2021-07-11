Илья Глебов - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Илья
|Фамилия
|Глебов
|Команда
|Металлург Л
|Состав
|Основной
|Родной город
|Липецк
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 января 2001 (22 года)
|Рост
|181
|Имя
|Илья
|Фамилия
|Глебов
|Команда
|Металлург Л
|Состав
|Основной
|Родной город
|Липецк
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 января 2001 (22 года)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлург Л
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.09.2021
|Был в запасе
|Металлург Л (Липецк)
|0:2
|Спартак-2 (Москва)
|29.08.2021
|76' -90'
|Торпедо (Москва)
|7:1
|Металлург Л (Липецк)
|14.08.2021
|Был в запасе
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|3:0
|Металлург Л (Липецк)
|08.08.2021
|Был в запасе
|Металлург Л (Липецк)
|0:1
|Ротор (Волгоград)
|31.07.2021
|82' -94'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|5:0
|Металлург Л (Липецк)
|25.07.2021
|Был в запасе
|Металлург Л (Липецк)
|2:2
|Акрон (Тольятти)
|17.07.2021
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|4:0
|Металлург Л (Липецк)
|11.07.2021
|Был в запасе
|Металлург Л (Липецк)
|3:2
|Томь (Томск)