Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иран РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Илья Глебов - статистика

Завершил карьеру
16 января 2001 (25), Липецк
#19 | Нападающий
181 см
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Металлург Л
10
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Муром
0 : 1
08.06.2024
Металлург Л
81' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Металлург Л
0 : 3
03.06.2024
Велес
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Уфа
6 : 0
26.05.2024
Металлург Л
61' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Металлург Л
0 : 0
19.05.2024
Сибирь
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Чайка
1 : 0
15.05.2024
Металлург Л
69' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Металлург Л
1 : 2
11.05.2024
Ротор
1' - 67'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Краснодар-2
1 : 0
05.05.2024
Металлург Л
1' - 57'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 11 тур
Родина-2
5 : 1
28.04.2024
Металлург Л
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 10 тур
Металлург Л
2 : 2
24.04.2024
Челябинск
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур
Велес
0 : 2
20.04.2024
Металлург Л
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Металлург Л
0 : 2
17.04.2024
Краснодар-2
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 8 тур
Металлург Л
1 : 0
14.04.2024
Уфа
1' - 70'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур
Сибирь
1 : 0
07.04.2024
Металлург Л
63' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 6 тур
Металлург Л
0 : 0
03.04.2024
Чайка
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 5 тур
Ротор
3 : 0
30.03.2024
Металлург Л
75' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 3 тур
Металлург Л
1 : 1
18.03.2024
Родина-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 2 тур
Челябинск
1 : 0
10.03.2024
Металлург Л
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Металлург Л
0 : 0
03.03.2024
Муром
Был в запасе
Главные новости
Лига наций. Испания благодаря 2+1 Ямаля разгромила Хорватию, гол Кейна помог Англии обыграть Чехию
23:37
ВидеоРечь Карпина в раздевалке после победы сборной России над Ираном
23:30
Карпин высказался о несостоявшемся возвращении Головина в РПЛ
22:55
Карпин – о Сафонове и Головине: «На следующий матч козыри будут другие»
22:22
Сафонов назвал царя сборной России
22:02
1
Карпин прокомментировал победу сборной России над Ираном
21:53
«Хватит»: президент УЕФА Чеферин выступил за отставку главы ФИФА Инфантино
21:44
1
Головин прокомментировал травму, полученную в матче сборной России
21:31
Товарищеский матч. Дубль Головина принес сборной России победу над Ираном – 2:0!
21:01
16
Губерниев – о Шнякине: «Недокомментатор-жопа»
20:23
15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+