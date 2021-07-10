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    Артем Щербак - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Артем
    Фамилия Щербак
    Команда Олимп-Долгопрудный
    Состав Основной
    Родной город Керчь
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 сентября 1996 (26 лет)
    Рост 186
    Статистика по турнирам
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