Артем Щербак - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Артем
|Фамилия
|Щербак
|Команда
|Олимп-Долгопрудный
|Состав
|Основной
|Родной город
|Керчь
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 сентября 1996 (26 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Артем
|Фамилия
|Щербак
|Команда
|Олимп-Долгопрудный
|Состав
|Основной
|Родной город
|Керчь
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 сентября 1996 (26 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олимп-Долгопрудный
|6
|1
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.08.2021
|1' -47'
|Енисей (Красноярск)
|1:0
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|23' 47'
|08.08.2021
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:0
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|31.07.2021
|1' -88'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|2:0
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|23.07.2021
|1' -89'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|1:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|18'
|17.07.2021
|1' -83'
|Ротор (Волгоград)
|1:1
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|10.07.2021
|1' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|1:0
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)