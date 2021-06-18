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    Алекс Валера - статистика

    #20 | Нападающий
    Имя Алекс
    Фамилия Валера
    Команда Университарио
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 мая 1996 (26 лет)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Перу 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.07.2021 Был в запасе Колумбия 3:2 Перу
    06.07.2021 Был в запасе Бразилия 1:0 Перу
    03.07.2021 Был в запасе Перу 3:3
    (4:3)п    		 Парагвай
    28.06.2021 83' -89' Венесуэла 0:1 Перу
    24.06.2021 Был в запасе Эквадор 2:2 Перу
    21.06.2021 Был в запасе Колумбия 1:2 Перу
    18.06.2021 67' -90' Бразилия 4:0 Перу
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