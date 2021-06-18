Алекс Валера - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Валера
|Команда
|Университарио
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Валера
|Команда
|Университарио
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Перу
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.07.2021
|Был в запасе
|Колумбия
|3:2
|Перу
|06.07.2021
|Был в запасе
|Бразилия
|1:0
|Перу
|03.07.2021
|Был в запасе
|Перу
|3:3
(4:3)п
|Парагвай
|28.06.2021
|83' -89'
|Венесуэла
|0:1
|Перу
|24.06.2021
|Был в запасе
|Эквадор
|2:2
|Перу
|21.06.2021
|Был в запасе
|Колумбия
|1:2
|Перу
|18.06.2021
|67' -90'
|Бразилия
|4:0
|Перу