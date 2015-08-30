Сергей Терехин - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Терехин
|Команда
|Носта
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 февраля 1984 (39 лет)
|Рост
|186
|Вес
|79
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Терехин
|Команда
|Носта
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 февраля 1984 (39 лет)
|Рост
|186
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Носта
|10
|2
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2015
|1' -90'
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|2:0
|Носта (Новотроицк)
|26.10.2015
|1' -90'
|Челябинск (Челябинск)
|1:2
|Носта (Новотроицк)
|20.10.2015
|1' -90'
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|2:0
|Носта (Новотроицк)
|62'
|14.10.2015
|1' -90'
|Носта (Новотроицк)
|0:0
|Волга (Ульяновск)
|08.10.2015
|1' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|0:2
|Носта (Новотроицк)
|29'
|19.09.2015
|1' -90'
|Носта (Новотроицк)
|1:1
|Динамо (Киров)
|15.09.2015
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|0:1
|Носта (Новотроицк)
|09.09.2015
|1' -90'
|Носта (Новотроицк)
|0:1
|Челябинск (Челябинск)
|02.09.2015
|1' -90'
|Носта (Новотроицк)
|0:1
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|58'
|30.08.2015
|1' -90'
|Волга (Ульяновск)
|1:1
|Носта (Новотроицк)
|12'