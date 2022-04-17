|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Америка Минейро
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.06.2022
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|2:1
|Куяба (Куяба)
|30.05.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|22.05.2022
|89' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|15.05.2022
|62' -90'
|Коритиба (Коритиба)
|1:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|17.04.2022
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|4:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)