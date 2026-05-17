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Дания. Суперлига
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Фредерисия
Felix Winther
Статистика
Felix Winther - статистика
Фредерисия
#6 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2025/2026
Лига конференций 2024/2025
Норвегия. Элитсериен 2024
Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2022
Норвегия. Элитсериен 2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фредерисия
26
3
1
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 32 тур
Фредерисия
4 : 1
17.05.2026
Силькеборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
1' - 46'
Дания. Суперлига, 29 тур
Фредерисия
0 : 2
26.04.2026
Оденсе
1' - 90'
76'
Дания. Суперлига, 28 тур
Рандерс
2 : 2
23.04.2026
Фредерисия
1' - 90'
Дания. Суперлига, 27 тур
Силькеборг
2 : 2
19.04.2026
Фредерисия
1' - 90'
Дания. Суперлига, 26 тур
Фредерисия
2 : 2
13.04.2026
Вайле
1' - 90'
24'
Дания. Суперлига, 25 тур
Оденсе
1 : 0
06.04.2026
Фредерисия
1' - 90'
Дания. Суперлига, 24 тур
Копенгаген
1 : 2
22.03.2026
Фредерисия
1' - 90'
38'
89'
Дания. Суперлига, 23 тур
Фредерисия
0 : 3
13.03.2026
Рандерс
1' - 90'
Дания. Суперлига, 22 тур
Фредерисия
2 : 1
01.03.2026
Силькеборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 21 тур
Рандерс
1 : 2
22.02.2026
Фредерисия
1' - 90'
64'
Дания. Суперлига, 20 тур
Фредерисия
1 : 1
15.02.2026
Орхус
1' - 90'
78'
Дания. Суперлига, 19 тур
Вайле
2 : 3
09.02.2026
Фредерисия
1' - 90'
Дания. Суперлига, 18 тур
Фредерисия
1 : 3
05.12.2025
Оденсе
1' - 90'
Дания. Суперлига, 17 тур
Брондбю
1 : 3
01.12.2025
Фредерисия
1' - 90'
Дания. Суперлига, 16 тур
Нордшелланд
5 : 0
23.11.2025
Фредерисия
1' - 90'
Дания. Суперлига, 15 тур
Фредерисия
0 : 3
09.11.2025
Виборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
3 : 2
01.11.2025
Фредерисия
1' - 90'
Дания. Суперлига, 13 тур
Фредерисия
0 : 4
26.10.2025
Мидтьюлланд
74' - 90'
Дания. Суперлига, 8 тур
Фредерисия
1 : 1
15.09.2025
Вайле
1' - 90'
19'
Дания. Суперлига, 7 тур
Орхус
4 : 1
31.08.2025
Фредерисия
1' - 67'
17'
Дания. Суперлига, 6 тур
Фредерисия
1 : 0
24.08.2025
Рандерс
1' - 90'
80'
Дания. Суперлига, 5 тур
Фредерисия
3 : 2
15.08.2025
Сендерийск
1' - 90'
Дания. Суперлига, 4 тур
Мидтьюлланд
3 : 3
10.08.2025
Фредерисия
1' - 73'
19'
Дания. Суперлига, 3 тур
Фредерисия
0 : 2
01.08.2025
Копенгаген
1' - 90'
Дания. Суперлига, 2 тур
Силькеборг
0 : 2
27.07.2025
Фредерисия
1' - 77'
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