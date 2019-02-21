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Марко Шенбехлер
Статистика
Марко Шенбехлер - статистика
Завершил карьеру
11 января 1990 (36)
#27 | Полузащитник
174 см | 66 кг
Швейцария
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Швейцария. Суперлига 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Швейцария. Суперлига 2018/2019
Швейцария. Суперлига 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
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Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Лига Европы 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Лига Чемпионов 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Цюрих
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/16 финала
Наполи
2 : 0
21.02.2019
Цюрих
1' - 90'
Лига Европы, 1/16 финала
Цюрих
1 : 3
14.02.2019
Наполи
Был в запасе
Лига Европы, 6 тур
Лудогорец
1 : 1
13.12.2018
Цюрих
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Цюрих
3 : 2
25.10.2018
Байер
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Цюрих
1 : 0
04.10.2018
Лудогорец
1' - 90'
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