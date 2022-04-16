Александр Сметанкин - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Сметанкин
|Команда
|Текстильщик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Иваново
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 декабря 2000 (22 года)
|Рост
|182
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Сметанкин
|Команда
|Текстильщик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Иваново
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 декабря 2000 (22 года)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Текстильщик
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2022
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|1:3
|Ротор (Волгоград)
|15.05.2022
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|1:0
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|07.05.2022
|78' -90'
|Акрон (Тольятти)
|4:1
|Текстильщик (Иваново)
|30.04.2022
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|2:5
|Оренбург (Оренбург)
|16.04.2022
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|0:5
|Факел (Воронеж)