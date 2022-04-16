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    Александр Сметанкин - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Александр
    Фамилия Сметанкин
    Команда Текстильщик
    Состав Основной
    Родной город Иваново
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 декабря 2000 (22 года)
    Рост 182
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Текстильщик 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2022 Был в запасе Текстильщик (Иваново) 1:3 Ротор (Волгоград)
    15.05.2022 Был в запасе Текстильщик (Иваново) 1:0 Нефтехимик (Нижнекамск)
    07.05.2022 78' -90' Акрон (Тольятти) 4:1 Текстильщик (Иваново)
    30.04.2022 Был в запасе Текстильщик (Иваново) 2:5 Оренбург (Оренбург)
    16.04.2022 Был в запасе Текстильщик (Иваново) 0:5 Факел (Воронеж)
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