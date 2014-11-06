Статистика по турнирам

Лига Европы 2014/2015 Украина. Премьер-Лига 2013/2014 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Украина. Премьер-Лига 2012/2013 Украина. Премьер-Лига 2011/2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Кубок УЕФА 2007/2008