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    Сослан Засеев - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Сослан
    Отчество Ловаевич
    Фамилия Засеев
    Команда Алания
    Состав Молодежный
    Родной город Владикавказ
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 августа 2002 (20 лет)
    Рост 173
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Алания 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.05.2021 Был в запасе Алания (Владикавказ) 0:0 Велес (Москва)
    02.05.2021 1' -90' Балтика (Калининград) 2:0 Алания (Владикавказ)
    11.04.2021 Был в запасе Шинник (Ярославль) 0:1 Алания (Владикавказ)
    07.04.2021 Был в запасе Алания (Владикавказ) 2:0 Факел (Воронеж)
    28.03.2021 Был в запасе Алания (Владикавказ) 0:1 Крылья Советов (Самара)
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