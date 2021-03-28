Сослан Засеев - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Сослан
|Отчество
|Ловаевич
|Фамилия
|Засеев
|Команда
|Алания
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Владикавказ
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 августа 2002 (20 лет)
|Рост
|173
|Имя
|Сослан
|Отчество
|Ловаевич
|Фамилия
|Засеев
|Команда
|Алания
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Владикавказ
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 августа 2002 (20 лет)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Алания
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.05.2021
|Был в запасе
|Алания (Владикавказ)
|0:0
|Велес (Москва)
|02.05.2021
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|2:0
|Алания (Владикавказ)
|11.04.2021
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|0:1
|Алания (Владикавказ)
|07.04.2021
|Был в запасе
|Алания (Владикавказ)
|2:0
|Факел (Воронеж)
|28.03.2021
|Был в запасе
|Алания (Владикавказ)
|0:1
|Крылья Советов (Самара)