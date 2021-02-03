Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Такгало Лешабела - статистика

    #24 | Полузащитник
    Имя Такгало
    Фамилия Лешабела
    Команда Шрусбери Таун
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 сентября 1999 (23 года)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лестер 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.04.2021 Был в запасе Вест Хэм (Лондон) 3:2 Лестер (Лестер)
    14.03.2021 81' -90' Лестер (Лестер) 5:0 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    06.03.2021 Был в запасе Брайтон (Брайтон & Хов) 1:2 Лестер (Лестер)
    03.03.2021 Был в запасе Бернли (Бернли) 1:1 Лестер (Лестер)
    03.02.2021 Был в запасе Фулхэм (Лондон) 0:2 Лестер (Лестер)
    • Читайте нас: 
    11