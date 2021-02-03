Такгало Лешабела - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Такгало
|Фамилия
|Лешабела
|Команда
|Шрусбери Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 сентября 1999 (23 года)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Такгало
|Фамилия
|Лешабела
|Команда
|Шрусбери Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 сентября 1999 (23 года)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лестер
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.04.2021
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|3:2
|Лестер (Лестер)
|14.03.2021
|81' -90'
|Лестер (Лестер)
|5:0
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|06.03.2021
|Был в запасе
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|1:2
|Лестер (Лестер)
|03.03.2021
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|1:1
|Лестер (Лестер)
|03.02.2021
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|0:2
|Лестер (Лестер)