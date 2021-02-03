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АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Лестер
Фулхэм - Лестер: обзор матча 03 февраля 2021
Фулхэм
03.02.2021, среда, 21:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
0 : 2
Завершен
Лестер
17'
К. Ихеначо
44'
Д. Джастин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Лестер
Желтая карточка
И. Кавалейру
89'
77'
Замена
Д. Амарти
️️️️
Х. Барнс
72'
Желтая карточка
Н. Менди
Замена
Б. Рид
️️️️
Р. Лофтус-Чик
71'
61'
Замена
Н. Менди
️️️️
Х. Чодури
61'
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
А. Перес
Желтая карточка
О. Эйна
59'
Замена
М. Лемина
️️️️
Ф. Ангисса
47'
Замена
И. Кавалейру
️️️️
К. Тете
47'
44'
ГОЛ! 0:2!
Д. Джастин
Пас отдал
Д. Мэддисон
Желтая карточка
Х. Рид
24'
17'
ГОЛ! 0:1!
К. Ихеначо
Пас отдал
Д. Мэддисон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Хамза Чодури
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
17
Джошуа Онома
АП
14
Бобби Рид
АП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
24
Такгало Лешабела
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
3-2-3-2
23
Ареоля
2
Андерсен
33
Робинсон
4
Адарабиойо
2
Тете
34
Эйна
99
Ангисса
6
Рид
20
Лофтус-Чик
9
Митрович
11
Лукман
4-3-1-2
1
Шмейхель
21
Перейра
2
Сеюнджу
35
Эванс
24
Джастин
8
Чодури
18
Тилеманс
11
Барнс
10
Мэддисон
22
Перес
17
Ихеначо
99
Ангисса
99
Лемина
99
Лемина
99
Ангисса
20
Лофтус-Чик
14
Рид
14
Рид
20
Лофтус-Чик
2
Тете
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
2
Тете
11
Барнс
12
Амарти
12
Амарти
11
Барнс
8
Чодури
6
Менди
6
Менди
8
Чодури
22
Перес
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
22
Перес
Остались в запасе
Фулхэм
Лестер
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
17
Джошуа Онома
АП
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
24
Такгало Лешабела
ЦП
33
Люк Томас
ЛЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
17
Джошуа Онома
АП
Остались в запасе
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
24
Такгало Лешабела
ЦП
33
Люк Томас
ЛЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Фулхэм - Лестер
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
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