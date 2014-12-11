Статистика по турнирам

Лига Европы 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Лига Европы 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Чемпионат Европы 2012 Лига Европы 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Чемпионат мира 2010 Лига Европы 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Лига Чемпионов 2008/2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Товарищеские матчи 2008 Чемпионат Европы 2008 Кубок УЕФА 2007/2008