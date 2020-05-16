Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иран РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Luis Esteves - статистика

Жил Висенте
#10 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Жил Висенте
33
4
7
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Спортинг
3 : 0
16.05.2026
Жил Висенте
1' - 90'
Португалия. Примейра, 33 тур
Жил Висенте
1 : 3
11.05.2026
Арука
1' - 90'
63'
Португалия. Примейра, 32 тур
Риу Аве
0 : 0
03.05.2026
Жил Висенте
1' - 90'
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
2 : 1
27.04.2026
Каза Пиа
1' - 90'
Португалия. Примейра, 30 тур
Жил Висенте
0 : 1
18.04.2026
Витория Гимараеш
1' - 73'
Португалия. Примейра, 29 тур
Тондела
2 : 2
13.04.2026
Жил Висенте
1' - 90'
Португалия. Примейра, 28 тур
Жил Висенте
3 : 0
03.04.2026
АВС
1' - 76'
11'
Португалия. Примейра, 27 тур
Санта-Клара
1 : 0
21.03.2026
Жил Висенте
1' - 75'
Португалия. Примейра, 26 тур
Жил Висенте
2 : 2
14.03.2026
Алверка
1' - 88'
32'
Португалия. Примейра, 25 тур
Эштрела
2 : 2
08.03.2026
Жил Висенте
1' - 90'
Португалия. Примейра, 24 тур
Жил Висенте
1 : 2
02.03.2026
Бенфика
1' - 90'
Португалия. Примейра, 23 тур
Эшторил
3 : 1
22.02.2026
Жил Висенте
1' - 83'
Португалия. Примейра, 22 тур
Жил Висенте
2 : 1
14.02.2026
Брага
1' - 87'
58'
Португалия. Примейра, 21 тур
Морейренcе
1 : 2
07.02.2026
Жил Висенте
1' - 66'
Португалия. Примейра, 20 тур
Жил Висенте
5 : 0
01.02.2026
Фамаликан
1' - 90'
53'
Португалия. Примейра, 19 тур
Порту
3 : 0
26.01.2026
Жил Висенте
1' - 77'
Португалия. Примейра, 18 тур
Жил Висенте
2 : 1
17.01.2026
Насьональ
1' - 85'
Португалия. Примейра, 17 тур
Жил Висенте
1 : 1
02.01.2026
Спортинг
1' - 90'
87'
Португалия. Примейра, 16 тур
Арука
2 : 2
28.12.2025
Жил Висенте
1' - 86'
41'
Португалия. Примейра, 15 тур
Жил Висенте
2 : 2
20.12.2025
Риу Аве
1' - 83'
Португалия. Примейра, 14 тур
Каза Пиа
1 : 1
13.12.2025
Жил Висенте
1' - 90'
Португалия. Примейра, 13 тур
Витория Гимараеш
0 : 0
08.12.2025
Жил Висенте
1' - 61'
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
0 : 1
29.11.2025
Тондела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 11 тур
АВС
1 : 1
09.11.2025
Жил Висенте
1' - 90'
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 4
24.10.2025
Жил Висенте
1' - 74'
1'
70'
74'
Португалия. Примейра, 8 тур
Жил Висенте
2 : 0
04.10.2025
Эштрела
1' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 7 тур
Бенфика
2 : 1
26.09.2025
Жил Висенте
1' - 90'
11'
51'
Португалия. Примейра, 6 тур
Жил Висенте
2 : 0
21.09.2025
Эшторил
1' - 90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Брага
0 : 1
14.09.2025
Жил Висенте
1' - 80'
Португалия. Примейра, 4 тур
Жил Висенте
2 : 0
29.08.2025
Морейренcе
1' - 72'
49'
Португалия. Примейра, 3 тур
Фамаликан
0 : 0
24.08.2025
Жил Висенте
1' - 74'
Португалия. Примейра, 2 тур
Жил Висенте
0 : 2
18.08.2025
Порту
1' - 90'
Португалия. Примейра, 1 тур
Насьональ
0 : 2
09.08.2025
Жил Висенте
1' - 90'
45'
Главные новости
Тюкавин прокомментировал сорвавшийся трансфер в «Зенит»
10:27
ФотоНа повязке капитана сборной России нарисовали эчпочмак и барса
10:15
Экс-игрок «Зенита» – о сборной России: «Второразрядные соперники не вызывают никакого интереса»
09:58
1
Названо условие, при котором Глушенков может уехать в Европу
09:47
«Трабзонспор» попробует купить игрока «Спартака» в январе
09:20
2
ВидеоВладелец клуба – о судействе во Второй лиге: «Если не «кормить» систему, станешь для нее инородным элементом»
08:30
3
Альба принял решение по предложению «Родины»
08:14
7
Новый фаворит на «Золотой мяч», Головин изменил позицию по «Спартаку», Слуцкий отказал московскому клубу и другие новости
02:00
Анчелотти – второй худший тренер в истории сборной Бразилии
01:50
2
Зидан прокомментировал вторую победу подряд во главе сборной Франции
01:30
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+