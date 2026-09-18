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Дания. Суперлига
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Люнгбю
Lauge Sandgrav
Статистика
Lauge Sandgrav - статистика
Люнгбю
#14 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Дания. Суперлига, 9 тур
Люнгбю
0 : 4
18.09.2026
Силькеборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 8 тур
Люнгбю
1 : 1
13.09.2026
Сендерийск
1' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Виборг
0 : 2
04.09.2026
Люнгбю
1' - 90'
Дания. Суперлига, 6 тур
Люнгбю
1 : 1
30.08.2026
Оденсе
1' - 90'
65'
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2026/2027
Дания. Суперлига 2024/2025
Дания. Суперлига 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Люнгбю
9
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 9 тур
Люнгбю
0 : 4
18.09.2026
Силькеборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 8 тур
Люнгбю
1 : 1
13.09.2026
Сендерийск
1' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Виборг
0 : 2
04.09.2026
Люнгбю
1' - 90'
Дания. Суперлига, 6 тур
Люнгбю
1 : 1
30.08.2026
Оденсе
1' - 90'
65'
Дания. Суперлига, 5 тур
Хорсенс
2 : 1
23.08.2026
Люнгбю
1' - 90'
Дания. Суперлига, 4 тур
Люнгбю
1 : 1
16.08.2026
Мидтьюлланд
1' - 90'
Дания. Суперлига, 3 тур
Рандерс
2 : 0
09.08.2026
Люнгбю
1' - 68'
Дания. Суперлига, 2 тур
Люнгбю
2 : 2
01.08.2026
Орхус
1' - 90'
Дания. Суперлига, 1 тур
Копенгаген
3 : 2
26.07.2026
Люнгбю
1' - 90'
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