Лукаш Хасалик - статистика
#31 | Вратарь
|Имя
|Лукаш
|Фамилия
|Хасалик
|Команда
|Слован
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|20 июня 2001 (21 год)
|Рост
|193
|Имя
|Лукаш
|Фамилия
|Хасалик
|Команда
|Слован
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|20 июня 2001 (21 год)
|Рост
|193
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слован
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2020
|Был в запасе
|Слован (Либерец)
|0:0
|Црвена Звезда (Белград)
|03.12.2020
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|1:2
|Слован (Либерец)
|26.11.2020
|Был в запасе
|Слован (Либерец)
|0:2
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|05.11.2020
|1' -90'
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|5:0
|Слован (Либерец)
|29.10.2020
|Был в запасе
|Црвена Звезда (Белград)
|5:1
|Слован (Либерец)