Статистика по турнирам

Кипр. Первый Дивизион 2026/2027 Италия. Кубок 2025/2026 Италия. Серия А 2025/2026 Италия. Серия А 2024/2025 Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021