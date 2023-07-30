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    Доминик Плехаты - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Доминик
    Фамилия Плехаты
    Команда Слован
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 апреля 1999 (24 года)
    Рост 182
    Вес 73
    Стоимость:
    € 450
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Слован 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.08.2023 1' -17' Слован (Либерец) 0:1 Богемианс 1905 (Прага)
    30.07.2023 1' -90' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 2:2 Слован (Либерец)
    5'
    Россия
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