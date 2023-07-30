Доминик Плехаты - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Доминик
|Фамилия
|Плехаты
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 апреля 1999 (24 года)
|Рост
|182
|Вес
|73
Стоимость:
€ 450
тыс
|Имя
|Доминик
|Фамилия
|Плехаты
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 апреля 1999 (24 года)
|Рост
|182
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слован
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.08.2023
|1' -17'
|Слован (Либерец)
|0:1
|Богемианс 1905 (Прага)
|30.07.2023
|1' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|2:2
|Слован (Либерец)
|5'