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Лига 1 2025/2026
Команды
Гавр
Феликс Мамбимби
Статистика
€ 500 тыс
Феликс Мамбимби - статистика
Гавр
18 января 2001 (25), Фрибург
#10 | Нападающий
170 см
Швейцария
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Гавр
17
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 34 тур
Лорьян
0 : 2
17.05.2026
Гавр
85' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Гавр
0 : 1
10.05.2026
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Лилль
1 : 1
03.05.2026
Гавр
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Гавр
4 : 4
26.04.2026
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Париж
3 : 2
22.03.2026
Гавр
1' - 42'
Франция. Лига 1, 26 тур
Гавр
0 : 0
15.03.2026
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Брест
2 : 0
08.03.2026
Гавр
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Гавр
0 : 1
28.02.2026
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Нант
2 : 0
22.02.2026
Гавр
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Гавр
2 : 1
08.02.2026
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Ланс
1 : 0
30.01.2026
Гавр
90' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Гавр
0 : 0
24.01.2026
Монако
1' - 65'
Франция. Лига 1, 18 тур
Ренн
1 : 1
18.01.2026
Гавр
1' - 79'
69'
Франция. Лига 1, 17 тур
Гавр
2 : 1
04.01.2026
Анжер
1' - 66'
46'
Франция. Лига 1, 16 тур
Лион
1 : 0
14.12.2025
Гавр
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Гавр
0 : 0
07.12.2025
Париж
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Гавр
0 : 1
30.11.2025
Лилль
80' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
ПСЖ
3 : 0
22.11.2025
Гавр
84' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
1 : 1
08.11.2025
Нант
1' - 63'
Франция. Лига 1, 11 тур
Тулуза
0 : 0
02.11.2025
Гавр
1' - 66'
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
1 : 0
29.10.2025
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Осер
0 : 1
26.10.2025
Гавр
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
6 : 2
18.10.2025
Гавр
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
2 : 2
05.10.2025
Ренн
1' - 63'
Франция. Лига 1, 6 тур
Метц
0 : 0
28.09.2025
Гавр
86' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Гавр
1 : 1
21.09.2025
Лорьян
85' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Страсбур
1 : 0
14.09.2025
Гавр
90' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Гавр
3 : 1
31.08.2025
Ницца
67' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Гавр
1 : 2
24.08.2025
Ланс
73' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Монако
3 : 1
16.08.2025
Гавр
78' - 90'
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