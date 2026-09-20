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Главная
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Эюпспор
Мете Каан Демир
Статистика
€ 275 тыс
Мете Каан Демир - статистика
Эюпспор
13 мая 1998 (28), Майнц
#70 | Нападающий
170 см
Турция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 6 тур
Фенербахче
8 : 0
20.09.2026
Эюпспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 5 тур
Эюпспор
0 : 2
12.09.2026
Ризеспор
71' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Чорум
3 : 0
06.09.2026
Эюпспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 3 тур
Эюпспор
2 : 1
30.08.2026
Аланьяспор
Был в запасе
Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2026/2027
Турция. Суперлига 2025/2026
Греция. Суперлига 2023/2024
Турция. Суперлига 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эюпспор
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 6 тур
Фенербахче
8 : 0
20.09.2026
Эюпспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 5 тур
Эюпспор
0 : 2
12.09.2026
Ризеспор
71' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Чорум
3 : 0
06.09.2026
Эюпспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 3 тур
Эюпспор
2 : 1
30.08.2026
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 2 тур
Эюпспор
0 : 1
23.08.2026
Газиантеп
74' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Бешикташ
1 : 0
16.08.2026
Эюпспор
Был в запасе
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