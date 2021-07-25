|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Десна
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2021
|Был в запасе
|Ингулец (Петрово)
|2:1
|Десна (Чернигов)
|05.12.2021
|Был в запасе
|Десна (Чернигов)
|3:3
|Мариуполь (Мариуполь)
|21.11.2021
|Был в запасе
|Десна (Чернигов)
|0:1
|Колос (Ковалевка)
|07.11.2021
|Был в запасе
|Львов (Львов)
|0:2
|Десна (Чернигов)
|30.10.2021
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|4:1
|Десна (Чернигов)
|22.10.2021
|Был в запасе
|Десна (Чернигов)
|1:1
|Александрия (Александрия)
|25.07.2021
|87' -89'
|Десна (Чернигов)
|3:0
|Черноморец (Одесса)