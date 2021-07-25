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    Yevgen Belich - статистика

    #16 | Нападающий
    Имя Yevgen Belich
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Десна 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.12.2021 Был в запасе Ингулец (Петрово) 2:1 Десна (Чернигов)
    05.12.2021 Был в запасе Десна (Чернигов) 3:3 Мариуполь (Мариуполь)
    21.11.2021 Был в запасе Десна (Чернигов) 0:1 Колос (Ковалевка)
    07.11.2021 Был в запасе Львов (Львов) 0:2 Десна (Чернигов)
    30.10.2021 Был в запасе Шахтер (Донецк) 4:1 Десна (Чернигов)
    22.10.2021 Был в запасе Десна (Чернигов) 1:1 Александрия (Александрия)
    25.07.2021 87' -89' Десна (Чернигов) 3:0 Черноморец (Одесса)
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