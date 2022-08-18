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    Дариан Малес - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Дариан
    Фамилия Малес
    Команда Базель
    Состав Основной
    Родной город Люцерн
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 мая 2001 (21 год)
    Рост 185
    Вес 76
    Стоимость:
    € 3,30
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    19.02.2023 73' - 90' Базель 2:2 Серветт Швейцария. Суперлига, 21 тур
    04.02.2023 66' - 90' Грассхоппер 1:0 Базель Швейцария. Суперлига, 19 тур
    Статистика по турнирам
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