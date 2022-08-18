Дариан Малес - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Дариан
|Фамилия
|Малес
|Команда
|Базель
|Состав
|Основной
|Родной город
|Люцерн
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 мая 2001 (21 год)
|Рост
|185
|Вес
|76
Стоимость:
€ 3,30
млн
|Имя
|Дариан
|Фамилия
|Малес
|Команда
|Базель
|Состав
|Основной
|Родной город
|Люцерн
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 мая 2001 (21 год)
|Рост
|185
|Вес
|76
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|73' - 90'
|Базель
|2:2
|Серветт
|Швейцария. Суперлига, 21 тур
|04.02.2023
|66' - 90'
|Грассхоппер
|1:0
|Базель
|Швейцария. Суперлига, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Базель
|9
|3
|3
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -82'
|Пюник (Ереван)
|1:2
|Базель (Базель)
|17' 81'
|27.10.2022
|1' -90'
|Базель (Базель)
|2:2
|Жальгирис (Вильнюс)
|18'
|13.10.2022
|1' -42'
|Слован (Братислава)
|3:3
|Базель (Базель)
|29'
|06.10.2022
|1' -46'
|Базель (Базель)
|0:2
|Слован (Братислава)
|26'
|15.09.2022
|1' -73'
|Жальгирис (Вильнюс)
|0:1
|Базель (Базель)
|62'
|08.09.2022
|1' -77'
|Базель (Базель)
|3:1
|Пюник (Ереван)
|23'
|25.08.2022
|73' -90'
|Базель (Базель)
|2:0
|ЦСКА (София)
|84'
|18.08.2022
|Был в запасе
|ЦСКА (София)
|1:0
|Базель (Базель)
|11.08.2022
|Был в запасе
|Базель (Базель)
|2:1
(3:1)п
|Брондбю (Бреннбю)
|04.08.2022
|Был в запасе
|Брондбю (Бреннбю)
|1:0
|Базель (Базель)
|28.07.2022
|1' -75'
|Крузейдерс (Белфаст)
|1:1
|Базель (Базель)
|21.07.2022
|77' -90'
|Базель (Базель)
|2:0
|Крузейдерс (Белфаст)