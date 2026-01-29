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Швейцария. Суперлига
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Янг Бойз
Дариан Малес
Статистика
€ 1,20 млн
Дариан Малес - статистика
Янг Бойз
3 мая 2001 (25), Люцерн
#39 | Полузащитник
185 см | 76 кг
Швейцария
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Швейцария. Суперлига 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Янг Бойз
8
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 8 тур
Штутгарт
3 : 2
29.01.2026
Янг Бойз
78' - 90'
Лига Европы, 7 тур
Янг Бойз
0 : 1
22.01.2026
Лион
1' - 71'
Лига Европы, 6 тур
Янг Бойз
1 : 0
11.12.2025
Лилль
1' - 72'
61'
Лига Европы, 5 тур
Астон Вилла
2 : 1
27.11.2025
Янг Бойз
1' - 62'
Лига Европы, 4 тур
ПАОК
4 : 0
06.11.2025
Янг Бойз
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Янг Бойз
3 : 2
23.10.2025
Лудогорец
1' - 35'
Лига Европы, 2 тур
ФКСБ
0 : 2
02.10.2025
Янг Бойз
1' - 69'
Лига Европы, 1 тур
Янг Бойз
1 : 4
25.09.2025
Панатинаикос
1' - 90'
25'
Лига Европы, 4 раунд
Слован
0 : 1
21.08.2025
Янг Бойз
1' - 11'
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