Герман Паскин - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Герман
|Фамилия
|Паскин
|Команда
|Волга
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ульяновск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 января 2002 (21 год)
|Рост
|180
|Имя
|Герман
|Фамилия
|Паскин
|Команда
|Волга
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ульяновск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 января 2002 (21 год)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волга
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.11.2022
|Был в запасе
|Кубань (Краснодар)
|1:2
|Волга (Ульяновск)
|02.11.2022
|1' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|1:2
|Волга (Ульяновск)
|05.10.2022
|1' -46'
|Волга (Ульяновск)
|2:1
|Рубин (Казань)