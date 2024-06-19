Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Никита Еременко - статистика

Завершил карьеру
18 февраля 2000 (26), Тула
#90 | Нападающий
171 см
Россия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Родина-М
10
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Родина-М
1 : 1
19.06.2024
Спартак-2
46' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Зенит-2
1 : 1
13.06.2024
Родина-М
66' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Родина-М
5 : 1
07.06.2024
Звезда
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
Родина-М
0 : 0
01.06.2024
Тверь
29' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
Луки-Энергия
2 : 1
26.05.2024
Родина-М
1' - 65'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
Родина-М
2 : 0
18.05.2024
Балтика-2
1' - 70'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Знамя Труда
4 : 2
12.05.2024
Родина-М
67' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 5 тур
Родина-М
3 : 0
05.05.2024
Енисей-М
67' - 90'
88'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 4 тур
Торпедо Вл
1 : 2
28.04.2024
Родина-М
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 3 тур
Родина-М
2 : 0
21.04.2024
Динамо СПб
1' - 76'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 2 тур
Чертаново
2 : 2
13.04.2024
Родина-М
1' - 86'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур
Родина-М
0 : 0
07.04.2024
Динамо Вг
1' - 90'
Главные новости
Головин резко изменил позицию насчет трансфера в «Спартак»: «Не будет проблемой»
13:41
1
Тренер Португалии пригрозил Роналду после его ужасной выходки
12:40
2
Посетивший Москву чемпион мира приехал не туда из-за проблем с геолокацией
11:56
2
Головин признался, что был готов перейти в «Спартак» или «Зенит» несколько недель назад
11:38
1
ВидеоГоловин отомстил Соболеву в сборной России
10:59
6
Экс-игрок ЦСКА вспомнил, как его чуть не посадили за изнасилование: «Меня искали по всей России»
10:25
2
Раскрыта информация о дате завершения карьеры Месси
09:41
5
Вскрылась неожиданная подробность драки Венгрии и Украины
09:15
3
Клопп рассказал, что сделает со сборной Германии после унизительного поражения от Греции
08:20
2
Роналду расстроился, что остался на скамейке, и не поблагодарил болельщиков после матча
08:12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+