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    Никита Еременко - статистика

    #90 | Нападающий
    Имя Никита
    Фамилия Еременко
    Команда Родина
    Состав Основной
    Родной город Тула
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 18 февраля 2000 (23 года)
    Рост 168
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Енисей 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.03.2022 46' -59' Локомотив (Москва) 0:4 Енисей (Красноярск)
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