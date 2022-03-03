Никита Еременко - статистика
#90 | Нападающий
|Имя
|Никита
|Фамилия
|Еременко
|Команда
|Родина
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тула
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|168
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Никита
|Фамилия
|Еременко
|Команда
|Родина
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тула
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|168
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Енисей
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.03.2022
|46' -59'
|Локомотив (Москва)
|0:4
|Енисей (Красноярск)