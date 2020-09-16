Матвей Шавель - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Матвей
|Фамилия
|Шавель
|Команда
|Родина
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Тверь
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 января 2000 (23 года)
|Рост
|178
|Имя
|Матвей
|Фамилия
|Шавель
|Команда
|Родина
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Тверь
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 января 2000 (23 года)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Родина
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.09.2020
|1' -46'
|Родина (Москва)
|3:0
|Енисей (Красноярск)
|16.09.2020
|1' -57'
|Родина (Москва)
|1:5
|Спартак (Москва)