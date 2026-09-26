Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Иван Савицкий - статистика

Волна
7 марта 2003 (23)
#99 | Защитник
182 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 25 тур
Волна
0 : 2
26.09.2026
Рязань
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 24 тур
Ротор-2
0 : 2
17.09.2026
Волна
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Волна
1 : 0
13.09.2026
Квант
1' - 77'
Россия. Кубок, 1/4 финала
Волна
2 : 0
09.09.2026
Ротор
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 22 тур
Салют
0 : 2
05.09.2026
Волна
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 21 тур
Волна
1 : 0
30.08.2026
Орел
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волна
17
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 25 тур
Волна
0 : 2
26.09.2026
Рязань
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 24 тур
Ротор-2
0 : 2
17.09.2026
Волна
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Волна
1 : 0
13.09.2026
Квант
1' - 77'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 22 тур
Салют
0 : 2
05.09.2026
Волна
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 21 тур
Волна
1 : 0
30.08.2026
Орел
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 20 тур
Родина-М
1 : 1
22.08.2026
Волна
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 19 тур
Волна
3 : 2
15.08.2026
Металлург Л
1' - 90'
17'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 18 тур
Зенит
0 : 2
08.08.2026
Волна
1' - 53'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 17 тур
Волна
2 : 0
01.08.2026
Арсенал-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Строгино
2 : 0
25.07.2026
Волна
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Волна
3 : 3
04.07.2026
Шумбрат
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Спартак Т
0 : 2
27.06.2026
Волна
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Волна
2 : 0
20.06.2026
Авангард
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Сатурн
0 : 3
13.06.2026
Волна
Был в запасе
90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Рязань
0 : 1
06.06.2026
Волна
1' - 65'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 9 тур
Квант
0 : 2
23.05.2026
Волна
1' - 64'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 8 тур
Волна
2 : 1
16.05.2026
Салют
1' - 90'
0'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 7 тур
Орел
0 : 2
08.05.2026
Волна
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 6 тур
Волна
2 : 0
02.05.2026
Родина-М
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Металлург Л
2 : 1
25.04.2026
Волна
1' - 16'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Арсенал-2
0 : 3
12.04.2026
Волна
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 2 тур
Волна
3 : 0
04.04.2026
Строгино
Был в запасе
Главные новости
Головин резко изменил позицию насчет трансфера в «Спартак»: «Не будет проблемой»
13:41
1
Тренер Португалии пригрозил Роналду после его ужасной выходки
12:40
2
Посетивший Москву чемпион мира приехал не туда из-за проблем с геолокацией
11:56
2
Головин признался, что был готов перейти в «Спартак» или «Зенит» несколько недель назад
11:38
1
ВидеоГоловин отомстил Соболеву в сборной России
10:59
6
Экс-игрок ЦСКА вспомнил, как его чуть не посадили за изнасилование: «Меня искали по всей России»
10:25
2
Раскрыта информация о дате завершения карьеры Месси
09:41
5
Вскрылась неожиданная подробность драки Венгрии и Украины
09:15
3
Клопп рассказал, что сделает со сборной Германии после унизительного поражения от Греции
08:20
2
Роналду расстроился, что остался на скамейке, и не поблагодарил болельщиков после матча
08:12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+