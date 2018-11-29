Статистика по турнирам

Лига Европы 2018/2019 Турция. Суперлига 2018/2019 Франция. Лига 1 2018/2019 Лига Европы 2017/2018 Франция. Кубок лиги 2017/2018 Франция. Лига 1 2017/2018 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Португалия. Примейра 2016/2017 Лига чемпионов 2015/2016 Лига Европы 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Лига Европы 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Чемпионат Европы 2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Кубок УЕФА 2008/2009