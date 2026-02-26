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Чехия. Шанс Лига
Команды
Виктория
Вацлав Емелка
Статистика
€ 1,20 млн
Вацлав Емелка - статистика
Виктория
23 июня 1995 (31)
#21 | Защитник
186 см | 75 кг
Чехия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Виктория
8
0
0
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/16 финала
Виктория
1 : 1
26.02.2026
Панатинаикос
1' - 46'
45'
Лига Европы, 1/16 финала
Панатинаикос
2 : 2
19.02.2026
Виктория
Был в запасе
Лига Европы, 8 тур
Базель
0 : 1
29.01.2026
Виктория
1' - 90'
Лига Европы, 6 тур
Панатинаикос
0 : 0
11.12.2025
Виктория
1' - 32'
12'
32'
Лига Европы, 5 тур
Виктория
0 : 0
27.11.2025
Фрайбург
1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Виктория
0 : 0
06.11.2025
Фенербахче
1' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Рома
1 : 2
23.10.2025
Виктория
1' - 64'
Лига Европы, 2 тур
Виктория
3 : 0
02.10.2025
Мальме
1' - 90'
69'
Лига Европы, 1 тур
Ференцварош
1 : 1
25.09.2025
Виктория
1' - 90'
74'
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