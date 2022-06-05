Вацлав Емелка - статистика
#21 | Защитник
|Имя
|Вацлав
|Фамилия
|Емелка
|Команда
|Виктория
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|186
|Вес
|75
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Вацлав
|Фамилия
|Емелка
|Команда
|Виктория
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|186
|Вес
|75
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|1' - 46'
|Словацко
|2:0
|Виктория
|Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Виктория
|2:1
|Динамо
|Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
|61'
|05.02.2023
|1' - 90'
|Зброевка
|1:3
|Виктория
|Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
|28.01.2023
|1' - 90'
|Виктория
|1:2
|Градец-Кралове
|Чехия. Фортуна Лига, 17 тур