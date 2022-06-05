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    Вацлав Емелка - статистика

    #21 | Защитник
    Имя Вацлав
    Фамилия Емелка
    Команда Виктория
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 июня 1995 (27 лет)
    Рост 186
    Вес 75
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    19.02.2023 1' - 46' Словацко 2:0 Виктория Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
    12.02.2023 1' - 90' Виктория 2:1 Динамо Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
    61'
    05.02.2023 1' - 90' Зброевка 1:3 Виктория Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
    28.01.2023 1' - 90' Виктория 1:2 Градец-Кралове Чехия. Фортуна Лига, 17 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Чехия 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.09.2022 1' -90' Швейцария 2:1 Чехия
    24.09.2022 1' -90' Чехия 0:4 Португалия
    12.06.2022 1' -90' Испания 2:0 Чехия
    09.06.2022 46' -90' Португалия 2:0 Чехия
    05.06.2022 Был в запасе Чехия 2:2 Испания
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