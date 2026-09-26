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Дания. Суперлига
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Орхус
Микаэл Андерсон
Статистика
€ 1,80 млн
Микаэл Андерсон - статистика
Орхус
1 июля 1998 (28)
#23 | Нападающий
180 см
Исландия
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Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
Был в запасе
Дания. Суперлига, 9 тур
Хорсенс
2 : 2
20.09.2026
Орхус
1' - 90'
90'
Дания. Суперлига, 8 тур
Нордшелланд
2 : 0
13.09.2026
Орхус
77' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Орхус
2 : 2
05.09.2026
Силькеборг
1' - 90'
90'
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2026/2027
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Лига чемпионов 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Орхус
6
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 9 тур
Хорсенс
2 : 2
20.09.2026
Орхус
1' - 90'
90'
Дания. Суперлига, 8 тур
Нордшелланд
2 : 0
13.09.2026
Орхус
77' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Орхус
2 : 2
05.09.2026
Силькеборг
1' - 90'
90'
Дания. Суперлига, 5 тур
Орхус
2 : 2
23.08.2026
Оденсе
Был в запасе
Дания. Суперлига, 4 тур
Виборг
2 : 1
14.08.2026
Орхус
1' - 72'
Дания. Суперлига, 2 тур
Люнгбю
2 : 2
01.08.2026
Орхус
1' - 90'
Дания. Суперлига, 1 тур
Орхус
1 : 1
25.07.2026
Брондбю
1' - 61'
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