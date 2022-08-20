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    Микаэл Андерсон - статистика

    #8 | Нападающий
    Имя Микаэл
    Фамилия Андерсон
    Команда Орхус
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 июля 1998 (24 года)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    17.02.2023 1' - 90' Ольборг 0:1 Орхус Дания. Суперлига, 18 тур
    65' 84'
    Статистика по турнирам
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