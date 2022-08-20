Микаэл Андерсон - статистика
#8 | Нападающий
|Имя
|Микаэл
|Фамилия
|Андерсон
|Команда
|Орхус
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 июля 1998 (24 года)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Микаэл
|Фамилия
|Андерсон
|Команда
|Орхус
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 июля 1998 (24 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Орхус
|13
|2
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.02.2023
|1' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|0:1
|Орхус (Орхус)
|65' 84'
|13.11.2022
|1' -75'
|Орхус (Орхус)
|0:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|06.11.2022
|1' -71'
|Виборг (Виборг)
|1:1
|Орхус (Орхус)
|30.10.2022
|83' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:1
|Орхус (Орхус)
|90'
|02.10.2022
|1' -80'
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:0
|Орхус (Орхус)
|17.09.2022
|1' -90'
|Орхус (Орхус)
|3:1
|Ольборг (Ольборг)
|11.09.2022
|1' -80'
|Силькеборг (Силькеборг)
|1:0
|Орхус (Орхус)
|05.09.2022
|1' -90'
|Орхус (Орхус)
|2:3
|Нордшелланд (Фарум)
|26.08.2022
|1' -90'
|Хорсенс (Хорсенс)
|2:1
|Орхус (Орхус)
|20.08.2022
|70' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|0:2
|Орхус (Орхус)
|87'
|31.07.2022
|1' -77'
|Орхус (Орхус)
|0:0
|Рандерс (Рандерс)
|24.07.2022
|1' -69'
|Орхус (Орхус)
|3:1
|Виборг (Виборг)
|17.07.2022
|1' -68'
|Брондбю (Бреннбю)
|1:0
|Орхус (Орхус)
|27'