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    Йонатан Коэн - статистика

    #24 | Нападающий
    Имя Йонатан
    Фамилия Коэн
    Команда Маккаби
    Состав Основной
    Родной город Тель-Авив
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 июня 1996 (26 лет)
    Рост 186
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Маккаби 2 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.07.2021 1' -56' Маккаби (Тель-Авив) 3:1 Сутьеска (Никшич)
    25'
    22.07.2021 1' -71' Сутьеска (Никшич) 0:0 Маккаби (Тель-Авив)
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