Йонатан Коэн - статистика
#24 | Нападающий
|Имя
|Йонатан
|Фамилия
|Коэн
|Команда
|Маккаби
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тель-Авив
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Йонатан
|Фамилия
|Коэн
|Команда
|Маккаби
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тель-Авив
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Маккаби
|2
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.07.2021
|1' -56'
|Маккаби (Тель-Авив)
|3:1
|Сутьеска (Никшич)
|25'
|22.07.2021
|1' -71'
|Сутьеска (Никшич)
|0:0
|Маккаби (Тель-Авив)