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Томаш Сивок
Статистика
Томаш Сивок - статистика
Завершил карьеру
15 сентября 1983 (43), Пельгржимов
#66 | Защитник
184 см | 77 кг
Чехия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Товарищеские матчи. Сборные 2016
Турция. Суперлига 2016/2017
Чемпионат Европы 2016
Лига Европы 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Чемпионат Европы 2012
Лига Европы 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Лига Европы 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Кубок УЕФА 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Чехия
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 6 тур
Норвегия
1 : 1
10.06.2017
Чехия
1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 5 тур
Сан-Марино
0 : 6
26.03.2017
Чехия
1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 4 тур
Чехия
2 : 1
11.11.2016
Норвегия
1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Чехия
0 : 0
11.10.2016
Азербайджан
1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Германия
3 : 0
08.10.2016
Чехия
1' - 90'
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