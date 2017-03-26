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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Сан-Марино - Чехия
Сан-Марино - Чехия: обзор матча 26 марта 2017
Сан-Марино
26.03.2017, воскресенье, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 5 тур
0 : 6
Завершен
Чехия
17'
А. Барак
19'
В. Дарида
24'
А. Барак
26'
Т. Гебре Селасси
43'
М. Крменчик
77'
В. Дарида (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Марино - Чехия
Замена
М. Баттистини
️️️️
М. Червеллини
90'
+1
Желтая карточка
П. Мацца
90'
Замена
П. Мацца
️️️️
М. Стефанелли
84'
77'
ГОЛ с пенальти! 0:6!
В. Дарида
Желтая карточка
Д. Симончини
76'
75'
Замена
Т. Горжава
️️️️
А. Барак
Желтая карточка
М. Палацци
71'
68'
Замена
М. Шкода
️️️️
М. Крменчик
67'
Замена
Я. Жмрхаль
️️️️
Я. Янкто
Замена
Ф. Томаззини
️️️️
Д. Эзекиель Ринальди
62'
Желтая карточка
М. Витаиоли
45'
43'
ГОЛ! 0:5!
М. Крменчик
Пас отдал
Я. Янкто
26'
ГОЛ! 0:4!
Т. Гебре Селасси
24'
ГОЛ! 0:3!
А. Барак
Пас отдал
Л. Крейчи
19'
ГОЛ! 0:2!
В. Дарида
Пас отдал
А. Барак
17'
ГОЛ! 0:1!
А. Барак
Пас отдал
Т. Гебре Селасси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Марино
23
Альдо Симончини
ВР
6
Давиде Симончини
ЦЗ
3
Мирко Палацци
ЦЗ
4
Фабио Витаиоли
ЦЗ
14
Давиде Чезарини
ЦЗ
7
Маттео Витаиоли
ЛП
21
Марко Доменикони
ЦП
14
Микеле Червеллини
ЦП
19
Данило Эзекиель Ринальди
ЦП
22
Томмазо Дзафферани
ПП
9
Маттиа Стефанелли
ЦФ
Главный тренер
Пьеранжело Манцароли
Чехия
1
Томаш Вацлик
ВР
24
Якуб Брабец
ЦЗ
22
Филип Новак
ЦЗ
6
Томаш Сивок
ЦЗ
4
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
14
Якуб Янкто
ЛП
8
Владимир Дарида
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
7
Антонин Барак
АП
9
Борек Докал
ПП
11
Михал Крменчик
ЦФ
Главный тренер
Карел Яролим
Сан-Марино
22
Карло Валентини
ВР
23
Джакомо Мураччини
ВР
23
Элиа Бенедеттини
ВР
18
Пьер-Филиппо Мацца
ЦЗ
5
Кристиан Бролли
ЦЗ
13
Алессандро Делла Валле
ЦЗ
21
Лука Този
ЦП
23
Микаэль Баттистини
ЦП
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
21
Фабио Томаззини
ЦФ
17
Хосе Хирш
ЦФ
2
Джовании Бонини
ЦФ
Чехия
23
Томаш Коубек
ВР
23
Ярослав Дробны
ВР
6
Томаш Калас
ЦЗ
3
Ондржей Челустка
ЦЗ
6
Адам Глоушек
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
17
Петер Мареш
ЦП
0
Йозеф Гушбауэр
ЦП
0
Томаш Горжава
ЦП
7
Яромир Жмрхаль
ЦП
0
Томаш Прикрыл
ЦФ
12
Милан Шкода
ЦФ
4-5-1
23
Симончини
6
Симончини
4
Витаиоли
14
Чезарини
3
Палацци
7
Витаиоли
21
Доменикони
14
Червеллини
19
Ринальди
22
Дзафферани
9
Стефанелли
4-4-1-1
1
Вацлик
4
Гебре Селасси
22
Новак
6
Сивок
24
Брабец
9
Докал
8
Дарида
7
Крейчи
14
Янкто
7
Барак
11
Крменчик
9
Стефанелли
18
Мацца
18
Мацца
9
Стефанелли
14
Червеллини
23
Баттистини
23
Баттистини
14
Червеллини
19
Ринальди
21
Томаззини
21
Томаззини
19
Ринальди
7
Барак
0
Горжава
0
Горжава
7
Барак
14
Янкто
7
Жмрхаль
7
Жмрхаль
14
Янкто
11
Крменчик
12
Шкода
12
Шкода
11
Крменчик
Остались в запасе
Сан-Марино
Чехия
22
Карло Валентини
ВР
23
Джакомо Мураччини
ВР
23
Элиа Бенедеттини
ВР
5
Кристиан Бролли
ЦЗ
13
Алессандро Делла Валле
ЦЗ
21
Лука Този
ЦП
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
17
Хосе Хирш
ЦФ
2
Джовании Бонини
ЦФ
Главный тренер
Пьеранжело Манцароли
0
Томаш Прикрыл
ЦФ
23
Томаш Коубек
ВР
23
Ярослав Дробны
ВР
6
Томаш Калас
ЦЗ
3
Ондржей Челустка
ЦЗ
6
Адам Глоушек
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
17
Петер Мареш
ЦП
0
Йозеф Гушбауэр
ЦП
Главный тренер
Карел Яролим
Остались в запасе
22
Карло Валентини
ВР
23
Джакомо Мураччини
ВР
23
Элиа Бенедеттини
ВР
5
Кристиан Бролли
ЦЗ
13
Алессандро Делла Валле
ЦЗ
21
Лука Този
ЦП
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
17
Хосе Хирш
ЦФ
2
Джовании Бонини
ЦФ
Остались в запасе
0
Томаш Прикрыл
ЦФ
23
Томаш Коубек
ВР
23
Ярослав Дробны
ВР
6
Томаш Калас
ЦЗ
3
Ондржей Челустка
ЦЗ
6
Адам Глоушек
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
17
Петер Мареш
ЦП
0
Йозеф Гушбауэр
ЦП
Главный тренер
Пьеранжело Манцароли
Главный тренер
Карел Яролим
Статистика матча Сан-Марино - Чехия
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Кристо Тохвер
(Таллинн)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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