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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Чехия - Норвегия
Чехия - Норвегия: обзор матча 11 ноября 2016
Чехия
11.11.2016, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 4 тур
2 : 1
Завершен
Норвегия
11'
М. Крменчик
47'
Я. Жмрхаль
87'
Д. Кинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чехия - Норвегия
87'
ГОЛ! 2:1!
Д. Кинг
Замена
И. Скалак
️️️️
Л. Крейчи
86'
Замена
П. Шик
️️️️
Л. Дроппа
81'
Замена
Д. Павелка
️️️️
М. Крменчик
81'
Желтая карточка
Б. Докал
77'
71'
Замена
Т. Эльюнусси
️️️️
Ж. Инге Бергет
61'
Замена
А. Диоманде
️️️️
М. Хенриксен
51'
Замена
М. Меллер Дели
️️️️
П. Скьельбред
ГОЛ! 2:0!
Я. Жмрхаль
Пас отдал
Б. Докал
47'
25'
Желтая карточка
Х. Алеесами
ГОЛ! 1:0!
М. Крменчик
Пас отдал
Л. Крейчи
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чехия
1
Томаш Вацлик
ВР
22
Филип Новак
ЦЗ
6
Томаш Сивок
ЦЗ
24
Якуб Брабец
ЦЗ
2
Павел Кадержабек
ПЗ
0
Лукаш Дроппа
ЦП
0
Томаш Горжава
ЦП
9
Борек Докал
ПП
7
Яромир Жмрхаль
ЛФ
11
Михал Крменчик
ЦФ
7
Ладислав Крейчи
РФ
Главный тренер
Карел Яролим
Норвегия
1
Руне Ярстейн
ВР
16
Хайтам Алеесами
ЛЗ
19
Эвен Ховланд
ЦЗ
21
Вегар Форрен
ЦЗ
14
Омар Эльабделлауи
ПЗ
15
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Стефан Йохансен
ЦП
19
Маркус Хенриксен
АП
5
Александер Теттей
ПП
19
Жо Инге Бергет
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Чехия
23
Томаш Коубек
ВР
23
Иржи Павленка
ВР
6
Томаш Калас
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
11
Даниэл Пудил
ЦЗ
4
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
15
Давид Павелка
ЦП
13
Ян Копиц
ЦП
20
Иржи Скалак
ЦП
7
Антонин Барак
АП
10
Патрик Шик
ЦФ
12
Милан Шкода
ЦФ
Норвегия
1
Эрьян Нюланд
ВР
22
Стен Грютебуст
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
0
Пал-Андре Хелланд
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
17
Мартин Линнес
ПЗ
20
Матс Меллер Дели
ЛП
16
Йонас Свенссон
ЦП
14
Рубен Йенссен
ЦП
10
Тарик Эльюнусси
ЦП
11
Александер Содерлунд
ЦФ
20
Адама Диоманде
ЦФ
4-3-3
1
Вацлик
22
Новак
6
Сивок
24
Брабец
2
Кадержабек
0
Дроппа
0
Горжава
9
Докал
7
Жмрхаль
11
Крменчик
7
Крейчи
4-3-1-2
1
Ярстейн
14
Эльабделлауи
19
Ховланд
21
Форрен
16
Алеесами
5
Теттей
8
Йохансен
15
Скьельбред
19
Хенриксен
7
Кинг
19
Бергет
11
Крменчик
15
Павелка
15
Павелка
11
Крменчик
7
Крейчи
20
Скалак
20
Скалак
7
Крейчи
0
Дроппа
10
Шик
10
Шик
0
Дроппа
15
Скьельбред
20
Дели
20
Дели
15
Скьельбред
19
Бергет
10
Эльюнусси
10
Эльюнусси
19
Бергет
19
Хенриксен
20
Диоманде
20
Диоманде
19
Хенриксен
Остались в запасе
Чехия
Норвегия
23
Томаш Коубек
ВР
23
Иржи Павленка
ВР
6
Томаш Калас
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
11
Даниэл Пудил
ЦЗ
4
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
13
Ян Копиц
ЦП
7
Антонин Барак
АП
12
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Карел Яролим
1
Эрьян Нюланд
ВР
22
Стен Грютебуст
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
0
Пал-Андре Хелланд
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
17
Мартин Линнес
ПЗ
16
Йонас Свенссон
ЦП
14
Рубен Йенссен
ЦП
11
Александер Содерлунд
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Остались в запасе
23
Томаш Коубек
ВР
23
Иржи Павленка
ВР
6
Томаш Калас
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
11
Даниэл Пудил
ЦЗ
4
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
13
Ян Копиц
ЦП
7
Антонин Барак
АП
12
Милан Шкода
ЦФ
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
22
Стен Грютебуст
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
0
Пал-Андре Хелланд
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
17
Мартин Линнес
ПЗ
16
Йонас Свенссон
ЦП
14
Рубен Йенссен
ЦП
11
Александер Содерлунд
ЦФ
Главный тренер
Карел Яролим
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Статистика матча Чехия - Норвегия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Норвегия
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Информация о матче
Главный судья:
Бас Нейхейс
(Энсхеде)
Стадион:
Уллеваал
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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