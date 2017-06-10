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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Норвегия - Чехия
Норвегия - Чехия: обзор матча 10 июня 2017
Норвегия
10.06.2017, суббота, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 6 тур
1 : 1
Завершен
Чехия
55'
А. Содерлунд (П)
36'
Т. Гебре Селасси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвегия - Чехия
90'
+4
Желтая карточка
Т. Горжава
90'
+3
Желтая карточка
Л. Крейчи
80'
Замена
Т. Горжава
️️️️
В. Дарида
74'
Желтая карточка
Т. Соучек
Замена
Б. Йонсен
️️️️
А. Содерлунд
71'
63'
Замена
П. Шик
️️️️
М. Крменчик
Замена
М. Меллер Дели
️️️️
Ж. Инге Бергет
61'
Желтая карточка
С. Йохансен
57'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Содерлунд
55'
43'
Замена
Я. Янкто
️️️️
Я. Жмрхаль
36'
ГОЛ! 0:1!
Т. Гебре Селасси
Пас отдал
П. Кадержабек
Замена
Г. Вальсвик
️️️️
Т. Региниуссен
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвегия
1
Руне Ярстейн
ВР
16
Хайтам Алеесами
ЛЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
11
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
10
Тарик Эльюнусси
ЦП
16
Йонас Свенссон
ЦП
8
Стефан Йохансен
ЦП
8
Сандер Берге
ЦП
19
Жо Инге Бергет
ЦФ
11
Александер Содерлунд
ЦФ
Главный тренер
Ларс Лагербек
Чехия
1
Томаш Вацлик
ВР
24
Якуб Брабец
ЦЗ
6
Томаш Сивок
ЦЗ
2
Павел Кадержабек
ПЗ
4
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
22
Томаш Соучек
ОП
9
Борек Докал
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
7
Яромир Жмрхаль
ЦП
8
Владимир Дарида
ПП
11
Михал Крменчик
ЦФ
Главный тренер
Карел Яролим
Норвегия
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
1
Эрьян Нюланд
ВР
13
Андерс Трондсен
ЛЗ
17
Биргер Мелинг
ЛЗ
5
Густав Вальсвик
ЦЗ
16
Пер Эгиль Фло
ЦЗ
19
Эвен Ховланд
ЦЗ
20
Матс Меллер Дели
ЛП
8
Фредрик Мидтсьё
ЦП
7
Охи Омойджуанфо
ЦФ
21
Бьерн Йонсен
ЦФ
Чехия
23
Томаш Коубек
ВР
23
Иржи Павленка
ВР
3
Ондржей Челустка
ЦЗ
6
Томаш Калас
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
14
Якуб Янкто
ЛП
17
Петер Мареш
ЦП
13
Ян Копиц
ЦП
0
Томаш Горжава
ЦП
0
Томаш Прикрыл
ЦФ
12
Милан Шкода
ЦФ
10
Патрик Шик
ЦФ
3-4-1-2
1
Ярстейн
16
Алеесами
6
Нордтвейт
4
Региниуссен
10
Эльюнусси
8
Йохансен
8
Берге
16
Свенссон
11
Эльюнусси
11
Содерлунд
19
Бергет
4-1-4-1
1
Вацлик
4
Гебре Селасси
24
Брабец
6
Сивок
2
Кадержабек
22
Соучек
8
Дарида
7
Крейчи
7
Жмрхаль
9
Докал
11
Крменчик
4
Региниуссен
5
Вальсвик
5
Вальсвик
4
Региниуссен
19
Бергет
20
Дели
20
Дели
19
Бергет
11
Содерлунд
21
Йонсен
21
Йонсен
11
Содерлунд
7
Жмрхаль
14
Янкто
14
Янкто
7
Жмрхаль
8
Дарида
0
Горжава
0
Горжава
8
Дарида
11
Крменчик
10
Шик
10
Шик
11
Крменчик
Остались в запасе
Норвегия
Чехия
7
Охи Омойджуанфо
ЦФ
13
Андерс Трондсен
ЛЗ
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
1
Эрьян Нюланд
ВР
17
Биргер Мелинг
ЛЗ
16
Пер Эгиль Фло
ЦЗ
19
Эвен Ховланд
ЦЗ
8
Фредрик Мидтсьё
ЦП
Главный тренер
Ларс Лагербек
0
Томаш Прикрыл
ЦФ
23
Томаш Коубек
ВР
23
Иржи Павленка
ВР
3
Ондржей Челустка
ЦЗ
6
Томаш Калас
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
17
Петер Мареш
ЦП
13
Ян Копиц
ЦП
12
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Карел Яролим
Остались в запасе
7
Охи Омойджуанфо
ЦФ
13
Андерс Трондсен
ЛЗ
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
1
Эрьян Нюланд
ВР
17
Биргер Мелинг
ЛЗ
16
Пер Эгиль Фло
ЦЗ
19
Эвен Ховланд
ЦЗ
8
Фредрик Мидтсьё
ЦП
Остались в запасе
0
Томаш Прикрыл
ЦФ
23
Томаш Коубек
ВР
23
Иржи Павленка
ВР
3
Ондржей Челустка
ЦЗ
6
Томаш Калас
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
17
Петер Мареш
ЦП
13
Ян Копиц
ЦП
12
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Ларс Лагербек
Главный тренер
Карел Яролим
Статистика матча Норвегия - Чехия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Норвегия
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Уллеваал
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА
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